Mesto Bratislava plánuje vybudovať parkovací dom aj vo Vrakuni

Bratislava 24. augusta (TASR) – Mesto Bratislava pri plánovaní výstavby parkovacích domov, v súvislosti so spustením parkovacej politiky – Bratislavského parkovacieho asistenta, zvažuje výstavbu parkovacieho domu aj v bratislavskej Vrakuni.



"Odborní pracovníci magistrátu vybrali viacero lokalít. Ako prvá lokalita sa javí najlepšie pred Zdravotným strediskom na Bebravskej," informovala na sociálnej sieti mestská časť, ktorá aktuálne zisťuje názory obyvateľov na tento zámer.



Parkovací dom má prevádzkovať hlavné mesto. Slúžiť bude predovšetkým obyvateľom s trvalým pobytom v danej lokalite, ktorí v ňom budú môcť parkovať na základe ich rezidentskej karty. "Prvým krokom pred napredovaním v projekte je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekt čo najviac vychádzal z potrieb rezidentov v priamom okolí," avizuje vrakunská samospráva.



Bratislava plánuje parkovacie domy postaviť v lokalitách, kde je v súčasnosti dopyt po parkovaní, no zároveň nedostatok parkovacích miest a kde ani po regulácii návštev a nerezidentov nebudú mať rezidenti dostatok miest na parkovanie. Magistrát už vytypoval prvé pozemky napríklad na Saratovskej v Dúbravke, v Lamači na Studenohorskej, v Petržalke na Wolkrovej či v Novom Meste vo vnútrobloku Račianska - Šancová - Kominárska. Parkovacie domy chce mesto vybudovať aj v Rači, v Karlovej Vsi na Dlhých dieloch, v Ružinove i v Devínskej Novej Vsi. Chystá tiež výstavbu záchytných parkovísk.



Celomestskú parkovaciu politiku v Bratislave s názvom Bratislavský parkovací asistent PAAS spustí magistrát od 1. októbra. Regulácia bude zo začiatku zavedená len v prvých zónach, a to na severe Petržalky, v Krasňanoch v Rači a v Novom Meste v lokalite Tehelné pole.