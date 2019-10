Mesto Bratislava podáva po kontrole v BVS trestné oznámenie

Bratislava 24. októbra (TASR) - Mesto Bratislava podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Vo štvrtok to oznámil primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Dôvodom je, že v rokoch 2015 - 2018 nakladal manažment Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) s verejnými zdrojmi nehospodárne. Príkladom plytvania je obstaranie predražených služobných áut, ktorým spoločnosť prišla o viac ako 4,5 milióna eur. V BVS bude realizovaná ešte aj komplexná kontrola. Kontrolovať budú aj dcérsku firmu vodárni Infra Services.



Hlavný bratislavský mestský kontrolór Marián Miškanin a jeho tím zistili, že BVS vynaložila v rokoch 2015 až 2018 na nájom vozidiel 9,15 milióna eur bez DPH. Ak by však vodárne riadne obstarali vozidlá formou operatívneho lízingu cez verejnú súťaž, mohli ušetriť viac ako 50 percent týchto nákladov. Zistenia hovoria aj o neopodstatnenom zvyšovaní počtu vozidiel v BVS, ktorý vzrástol z počtu 217 v roku 2015 na 242 v roku 2018. Z áut, ktoré pribudli, bola väčšina (24) osobných vozidiel. Autá si BVS prenajímala na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy od svojej dcérskej spoločnosti Infra Services, ktorá dodávala autá pre BVS prostredníctvom subdodávateľov. "Tento postup kontrolná skupina vyhodnotila ako obchádzanie účelu zákona o verejnom obstarávaní, keďže verejné peniaze sa takýmto spôsobom bez procesu verejného obstarávania dostávajú k tretím subjektom," informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Ďalším zistením kontrolnej skupiny bolo, že v BVS absentuje kontrola využívania služobných vozidiel na súkromné účely, v kontrolovanom období 2015 - 2018 vzrástol počet vozidiel využívaných na súkromné účely o 57,62 percenta.



Na základe výsledkov kontroly mestský kontrolór odporučil BVS, aby rokovala so spoločnosťou Infra Services o zmene cenníka z rámcovej zmluvy alebo o ukončení tejto zmluvy. "Tiež aby optimalizovala počet vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné účely, a aby nastavila kontrolný mechanizmus pre tieto vozidlá. A, napokon, aby pri zadávaní zákaziek postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," podotkol Bubla.



Súčasné vedenie BVS sa s návrhmi kontrolóra stotožnilo, informovalo ho zároveň, že na odstránení nedostatkov pracuje už od svojho nástupu do funkcie.



BVS je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Akcionármi vodární sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je mesto Bratislava.