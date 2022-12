Mesto Bratislava pokračuje v rokovaniach o Poliklinike Tehelná

Bratislava 8. decembra (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v rokovaniach so spoločnosťou MH Manažment v súvislosti s poliklinikou na Tehelnej ulici v bratislavskom Novom Meste. "Rokovania naďalej prebiehajú," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Zástupcovia hlavného mesta sa už zúčastnili aj obhliadky daného objektu. "Aktuálne čakáme na doposlanie potrebných podkladov k nehnuteľnostiam," poznamenala Schmucková.



Pôvodne vyhlásená súťaž na odpredaj budovy Polikliniky Tehelná s príslušenstvom a pozemkami bola na jeseň zrušená. Dôvodom bol nízky záujem, ale aj to, že MH Manažment vstúpil do rokovaní na úrovni samosprávy. Ak k dohode nedôjde a nenájde sa spoločné riešenie, súťaž bude obnovená. Magistrát niekoľkokrát uviedol, že zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Tehelnej ulici považuje za kľúčové. Je zároveň v tejto veci otvorený spolupráci samospráv.



Verejná súťaž na predaj polikliniky bola pôvodne vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva, pod ktorý MH Manažment spadá, totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať. Najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si vyžaduje investície do rekonštrukcie. Len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.



MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, viackrát deklaroval, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná. Reagovala tak na občiansku iniciatívu i vyjadrenie obavy niektorých samosprávnych politikov, pre ktorých sa Tehelná stala predvolebnou témou.