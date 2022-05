Mesto Bratislava: S verejnými financiami nakladáme hospodárne

Bratislava 27. mája (TASR) - Mesto Bratislava deklaruje, že s verejnými financiami nakladá hospodárne, aby jeho obyvatelia získali čo najväčšiu hodnotu za peniaze. Reaguje tak aj na kritiku ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý tento týždeň vyhlásil, že Bratislava míňa 404 eur na vlastnú byrokraciu na obyvateľa, pričom najlepšie krajské mesto 107 eur ročne.



Bratislava tvrdí, že má spolu s Košicami najnižšie výdavky na mzdy ako podiel celkového rozpočtu v porovnaní so všetkými krajskými mestami. "Vďaka lepšej správe mestských podnikov, efektívnejšiemu verejnému obstarávaniu a kvalitnejšiemu výkonu verejných služieb Bratislava šetrí od roku 2020 ďalších okolo 18 miliónov eur ročne na verejných zdrojoch," uviedla bratislavská samospráva.



Deklaruje, že každé ušetrené euro je investované do infraštruktúry a služieb, ktoré obyvatelia potrebujú, a ktoré nové opatrenie vlády priamo ohrozuje. Pripomína, že aj samosprávy sa musia navyše vysporiadať s dopadmi inflácie a so zdražovaním najmä energií, pohonných hmôt a stavebných materiálov.



"Bratislava posledné roky pristupovala ku všetkým výzvam konštruktívne. Vždy štátu ponúkala spoluprácu, a aj keď bola zo spolupráce a dialógu vylúčená pri opatreniach, ktoré mali na hlavné mesto priamy dopad, namiesto hádok sme uprednostnili praktické riešenia v prospech obyvateľov," pripomenulo mesto vo svojom vyhlásení. To vo štvrtok (26. 5.) zobralo bratislavské mestské zastupiteľstvo na vedomie. Bratislava v ňom odmietla parlamentom schválený protiinflačný balíček. Apeluje na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nový zákon nepodpísala.



Hlavné mesto pripomína, že v posledných rokoch vláda zaviedla viaceré legislatívne zmeny, ktoré museli byť financované z rozpočtov samospráv a bez adekvátnej kompenzácie zo strany štátu. "Dnes ide v Bratislave o kumulatívnu hodnotu desať miliónov eur ročne," uviedlo.



Šéf rezortu financií tesne pred hlasovaním o protiinflačnom balíčku v parlamente kritizoval hospodárenie hlavného mesta. "Áno, máme luxus, máme dvojstupňovú samosprávu, máme magistrát, máme mestské časti. Pýtam sa, či to ľudia majú naozaj platiť," vyhlásil Matovič.



Rozdiel, koľko míňa Bratislava na vlastnú byrokraciu a koľko "najlepšie krajské mesto", vyčíslil na približne 300 eur na obyvateľa. "Pri počte obyvateľov v Bratislave je to viac ako 120 miliónov eur. Len tak, vyhodených, lebo tu chceme mať primátora a chceme mať magistrát navyše voči mestským častiam alebo opačne," skonštatoval Matovič. Namiesto jedného primátora je podľa neho v Bratislave "ešte do aleluja mestských častí" a treba sa pozrieť pravde do očí. "Tu je neefektivita, vyhodených viac ako 100 miliónov eur ročne len navyše na byrokraciu," uviedol minister financií.