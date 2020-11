Mesto Bratislava vysadilo v Horskom parku tisíce nových sadeníc

Bratislava 3. novembra (TASR) – Hlavné mesto Bratislava vysadilo uplynulý víkend v Horskom parku tisíce nových sadeníc. Počas novembra by mali pribudnúť aj ďalšie stromy. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti. Výsadba je súčasťou iniciatívy 10-tisíc stromov, mesto zároveň vychádza z Programu starostlivosti o chránený areál Horský park.



"Počas tohto víkendu prebehla okrem veľkého testovania aj veľká výsadba malých sadeničiek v Horskom parku. Aby sme omladili porast a zároveň nadviazali na pôvodné druhové zloženie, vysadíme tu počas novembra mladé hraby obyčajné, duby zimné a buky lesné v pomere 20:40:40," približuje hlavné mesto.







Pre epidemiologickú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom nebolo možné zapojiť do výsadby prípadných dobrovoľníkov. Hlavné mesto však verí, že počas jarnej výsadby sa to podarí. "Mrzí ma, že plánované veľké sadenie s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi musíme kvôli koronakríze počas tejto jesene zrušiť. Dúfam, že na jar už nám budú môcť so sadením pomôcť," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.