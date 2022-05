Bratislava žiada prezidentku, aby nepodpísala protiinflačný balík

Bratislava 26. mája (TASR) - Mesto Bratislava odmieta parlamentom schválený protiinflačný balíček. Apeluje na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nový zákon nepodpísala a aby pred opätovným prerokovaním konzultovala vláda návrh so samosprávami. Hlavné mesto upozorňuje, že protiinflačný balíček zákonov má byť financovaný zásadným obmedzením služieb a rozvoja a údržby infraštruktúry v mestách a obciach. Bratislavská samospráva to uviedla vo svojom vyhlásení, ktoré vo štvrtok zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie.



Bratislava považuje za správne, že vláda chce riešiť dôsledky zdražovania. Ako však podotýka, problém vláda nemôže riešiť tým, že dodatočný príspevok pre niektoré rodiny zaplatí odčerpaním zdrojov na údržbu a rozvoj škôl, jedální, športovísk, detských ihrísk, ciest, verejných priestorov či domovov sociálnych služieb.



Pripomína, že značnú časť infraštruktúry, ktorú denne používajú a na ktorú sa spoliehajú všetci obyvatelia vo svojich bežných životoch, financuje a udržiava práve samospráva. "Vládny návrh je len prelievanie problému," vyhlásilo hlavné mesto.



Rodinám štát podľa bratislavskej samosprávy prispeje do domáceho rozpočtu, zároveň však ich deti oberie o kvalitné a dostupné školy a škôlky. "Niektorým rodinám prinesie štedrejší daňový bonus, ale zamlčí fakt, že v konečnom dôsledku toto rozhodnutie vlády môže spôsobiť zvýšenie iných poplatkov, ktoré aj tak zaplatia všetci obyvatelia," podotkla.



Bratislava pripomína, že ona i ďalšie mestá a obce na Slovensku v posledných rokoch jasne ukázali, že vedia mimoriadne efektívne riešiť problémy vzniknuté v dôsledku kríz, či už pandémie, alebo vojny na Ukrajine. Tvrdí však, že v posledných rokoch vláda zaviedla viaceré legislatívne zmeny, ktoré museli byť financované z rozpočtov samospráv a bez adekvátnej kompenzácie zo strany štátu.



"Dnes ide v Bratislave o kumulatívnu hodnotu desať miliónov eur ročne, ktorá už dávno pohltila všetky vyššie výnosy z dane z príjmu fyzických osôb, na ktoré sa minister financií opakovane odvoláva," vyhlásilo hlavné mesto.



Upozornilo, že samosprávy pomáhali obyvateľom zvládnuť pandémiu ochorenia COVID-19, vláda však dodnes hlavnému mestu nekompenzovala negatívne dosahy tejto krízy na mestské financie na úrovni 46 miliónov eur (vrátane 30 miliónov eur výpadku tržieb v mestskej hromadnej doprave). "Namiesto spravodlivej kompenzácie chce dnes vláda samosprávam zobrať ešte viac," skonštatovalo mesto a vyjadrilo presvedčenie, že existujú kompenzačné opatrenia, ktoré môžu pomôcť rodinám v núdzi, a to aj bez toho, aby bolo ohrozené fungovanie samospráv a služieb pre všetkých obyvateľov.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Deklaruje, že štát poctivým samosprávam určite podá pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi.