Mesto Bratislava zrušilo marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Bratislava 17. marca (TASR) – Mesto Bratislava zrušilo pre riziko šírenia nového koronavírusu marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva. To bolo plánované na 26. marca. Ďalší postup bude podľa magistrátu závisieť od vývoja situácie. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Bratislava zatiaľ predpokladá, že body, ktoré mali byť prerokované na marcovom zastupiteľstve, preloží na ďalšie mestské zastupiteľstvo. "Situácia zatiaľ nijako nekoliduje ani so zákonom o obecnom zriadení, v zmysle ktorého 'obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace'," podotkol Bubla.