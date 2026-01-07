< sekcia Regióny
Mesto Brezno vstúpilo do roka 2026 s prorozvojovým rozpočtom
Čakajú nás veľké a najmä významné rozbehnuté investície, uviedol primátor.
Autor TASR
Brezno 7. januára (TASR) - Mesto Brezno vstúpilo do roka 2026 s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 43,6 milióna eur, zostavilo ho ako prorozvojový. Podľa primátora Tomáša Abela myslí na veľké a najmä významné rozbehnuté investície, ktoré mesto musí dokončiť.
Doplnil, že príprava návrhu rozpočtu, ktorý mestskí poslanci vlani jednohlasne schválili, bola náročná najmä pre pokračujúce krátenie príjmov samosprávy a dosahy tretej vlny konsolidačných opatrení.
„Treba pripomínať aj to, že za posledných päť rokov nám bolo odňatých viac ako tri milióny eur zo štátneho rozpočtu bez súhlasu samospráv. Výdavky sme preto museli výrazne znížiť, najmä pokiaľ ide o rozpočet Mestských služieb Brezno. Prijali sme opatrenia na rôznych úrovniach, ktoré sa však našich obyvateľov dotknú čo najmenej. Ide o systémové rozhodnutia, ktoré sa týkajú pracovísk, zvyšovania efektívnosti práce, ale aj úspor v oblasti tovarov, služieb, energií a ďalších položiek,“ vysvetlil Abel na webe mesta.
Ako doplnil, je presvedčený o tom, že investovať musia, aby zvyšovali kvalitu života v meste, stabilizovali demografický vývoj či fluktuáciu obyvateľov.
„Čakajú nás veľké a najmä významné rozbehnuté investície, ktoré musíme dokončiť, no urobíme všetko pre to, aby východisková situácia v roku 2027 bola čo najprijateľnejšia,“ zdôraznil primátor a pripomenul, že výsledky mesta oceňujú aj ľudia z iných samospráv, ktorí sa k nim často chodia inšpirovať.
V súčasnosti v Brezne okrem iného prebieha rekonštrukcia mestského úradu, plavárne, ale aj výstavba takmer 650 metrov dlhej cyklolávky, ako súčasť cyklotrasy medzi Breznom a Valaskou, ktorá po dokončení bude jednou z najdlhších svojho druhu na Slovensku.
