Mesto Brezová pod Bradlom si pripomenie Deň vojnových veteránov
Symbolom tohto dňa sú červené vlčie maky, ktoré v tej dobe pokrývali hroby padlých na západnom fronte.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 9. novembra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom si v utorok (11. 11.) o 11.00 h pripomenie pri Pomníku slobody na Ulici Jozefa M. Hurbana Deň vojnových veteránov a 107. výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Symbolom tohto dňa sú červené vlčie maky, ktoré v tej dobe pokrývali hroby padlých na západnom fronte. Symbol má pôvod v básni Na poliach Flámska, ktorú v máji roku 1915 napísal kanadský lekár John McCrae slúžiaci neďaleko belgického mesta Ypres. Nevedel sa zmieriť s útrapami zranených vojakov a svoju bolesť tíšil písaním básní.
Tradícia osláv konca prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí podpísania prímeria, 11. novembra 1919, kedy si tento deň pripomínali vo Washingtone, v Londýne, v Paríži i v ďalších mestách. Americký prezident Woodrow Wilson v roku 1919 vyhlásil 11. november za Deň prímeria. Oficiálnym sviatkom sa stal v roku 1926 a v roku 1954 premenoval Kongres Deň prímeria na Deň veteránov.
