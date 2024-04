Mesto Bytča na sídlisku 1. mája vysadilo kvitnúce lúky

Bytča 11. apríla (TASR) - Mesto Bytča začalo s čistením trávnatých plôch a prvým kosením tento rok oveľa skôr. V apríli plánuje pokračovať so skrášlením verejných priestorov a výsadbou zelene v jednotlivých mestských častiach. Na sídlisku 1. mája zase vyrastú dve kvitnúce lúky. Ide o plochy, ktoré poškodila a rozryla divá zver. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.



"Samospráva sa pred Veľkou nocou rozhodla využiť rozrytú pôdu na sídliskových trávnikoch, ktorú tento rok skyprili diviaky. Ide o ulice Kvetná a Okružná na sídlisku 1. mája, kde čoskoro vyrastú motýlie a včelie lúky," uviedla Brziaková. Zasiatím semienok kvetov tak podľa nej vznikne priestor, ktorý priláka do územia veľké množstvo motýľov a ďalších opeľovačov.



"Kvitnúca lúka vie plne nahradiť trávnik. Nie je taká náročná na zavlažovanie a časté kosenie, je odolná voči suchu. Takéto miesta potom poskytujú dostatok životného priestoru rôznym druhom opeľovačov," uviedol Matúš Bielik z referátu životného prostredia mestského úradu (MsÚ).



Radnica rovnako plánuje vysadiť tisy pred budovou MsÚ. Ich kompozičnú výsadbu schválil aj Krajský pamiatkový úrad Žilina, keďže ide o pamiatkovú zónu mesta. Tisy tam nahradia vyschnuté smreky.



"Mesto riešilo taktiež havarijný stav v Malej Bytči, kde muselo odstrániť poškodené dreviny jaseň a dub. Na Deň Zeme ideme realizovať rozsiahlu výsadbu krovín aj stromčekov, a to v priestoroch našich materských škôl. Ovocné kríky a stromy môžu v budúcnosti slúžiť deťom ako edukačný materiál," dodal vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Dušan Beníček s tým, že do výsadby drevín sa plánujú zapojiť aj pracovníci MsÚ.



Bytčianska samospráva zabezpečuje po celý rok kosenie zelene na pozemkoch, ktoré sú v jej vlastníctve alebo správe, a to pravidelne podľa funkcie plochy. Súbežne realizuje i ďalšiu údržbu zelene.