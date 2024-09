Detva má jedného záujemcu o kúpu rekreačného domu v Štúrove

Detva 18. septembra (TASR) - Mesto Detva eviduje jedného záujemcu o kúpu rekreačného domu v Štúrove, ktorý v súčasnosti nevyužíva. Budúci týždeň by malo byť vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže, ktorú samospráva v uplynulých dňoch vyhlásila. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran.



Dodal, že keď si aj ľudia prišli dom pozrieť, nemali oň ďalej záujem. Minimálna ponuková cena v zmysle znaleckého posudku bola 101.000 eur, informoval o tom v lete hovorca mesta Milan Suja.



Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok. V súčasnosti je v zlom technickom stave vyžadujúcom investíciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky. Mestskí poslanci rozhodli o predaji nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže. Záujemcovia mohli svoje súťažné návrhy mestu doručiť do 30. augusta. Najvýhodnejší návrh vyhodnotí komisia. Tvoriť ju budú poslanci mestskej rady, architekt mesta, právnik mesta, vedúca oddelenia správy majetku i prednostka mestského úradu.



Podľa primátora predajom chce samospráva získať peniaze, ktoré môže využiť na obnovu a údržbu iných nehnuteľností pre verejnosť priamo pod Poľanou. Objasnil, že sú to napríklad veľká mestská chata v lese na Kaľamárke. Spomenul, že sa na nej rozpadáva komín a strecha je hrdzavá. Ďalej je to turistická ubytovňa v miestnej časti Stavanisko. "Sú celoročne využiteľné, aj v lete aj v zime, v Štúrove je to iba v lete, počas sezóny," povedal s tým, že tieto dve zariadenia v Detve dokážu generovať príjem pre mesto. Zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby boli obe v dobrom technickom stave a mohli ich záujemcom prenajímať na rekreácie.