Mesto Detva otvorí svoje odberové miesta aj tento víkend

Detva 3. marca (TASR) – Mesto Detva otvorí odberové miesta na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 aj tento víkend. Samospráva o tom informuje na svojej webstránke.



Na sobotu (6.2.) samospráva pripravila jedno odberové miesto v Dome kultúry Andreja Sládkoviča. V nedeľu budú k dispozícii tri odberové miesta. Občania sa môžu otestovať opäť v dome kultúry aj v mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienec). K dispozícii bude aj III. Základná škola, Obrancov mieru.



Testovacie miesta budú počas celého víkendu otvorené od 8.00 do 19.30 h s obedňajšou prestávkou od 11.30 do 12.30 h. Ďalšia pauza bude od 16.30 do 17.00 h. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.



V Detve počas uplynulého víkendu otestovali na nový koronavírus 1794 ľudí, pozitívnych bolo 12 osôb, čo predstavuje pozitivitu 0,67 percenta. Výsledky sa týkajú len tých odberových miest, ktorých zriaďovateľom bolo mesto Detva.