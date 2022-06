Mesto Detva plánuje opravy ciest, chodníkov i parkovísk

Detva 7. júna (TASR) – Mesto Detva plánuje opraviť úseky ciest a chodníky na sídlisku, v historickej časti i na lazoch. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 768.778 eur bez DPH.



Ako pre TASR potvrdil hovorca Detvy Milan Suja, opravy budú financované z rozpočtu mesta. Dodal, že na sídlisku pripravujú obnovu komunikácii na ulici Andreja Hlinku od križovatky pri materskej škole po križovatku pri obchodnom stredisku. Ďalej to bude prepojenie medzi ulicami Milana Rastislava Štefánika a Obrancov mieru medzi panelákmi. "Opravou prejde aj komunikácia na Štúrovej ulici od úradu práce po križovatku cesty prvej triedy Zvolen – Lučenec," poznamenal. Podotkol, že sem patria aj cesty na Vimperskej ulici a Novosadoch vrátane parkovísk.



V historickej časti mesta to budú opravy miestnych komunikácií asfaltovaním vrátane chodníkov na Lúčnej štvrti v tretej a štvrtej ulici od zimného štadióna. Súčasťou je aj úsek na Jilemnického ulici, od križovatky od cesty tretej triedy po zákrutu pri bytovkách. Budú to aj cesty na Družstevnej ulici a úsek na cintoríne od križovatky s Cintorínskou ulicou až za dom smútku vrátane parkoviska. Podľa hovorcu práce budú aj v miestnych častiach Piešť, Krné a Stavanisko. "Môžeme s nimi začať až po ukončení verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby," zhrnul s tým, že práce by mali byť ukončené do konca augusta.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 20. júna.