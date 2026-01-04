Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Detva plánuje rekonštrukciu štvrtej základnej školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle stavebného povolenia.

Autor TASR
Detva 4. januára (TASR) - Mesto Detva plánuje rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu na Bernolákovej ulici. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.216.596 eur bez DPH.

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle stavebného povolenia. Cieľom projektu je aj zabezpečenie bezbariérového vstupu a pohybu v objekte. Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že súčasťou prác bude napríklad zateplenie budovy i výmena okien. „Je to posledná škola v Detve, ktorá nebola doteraz rekonštruovaná,“ uviedol s tým, že obnoviť by ju mali v tomto roku. Dodal, že z celkovej sumy na rekonštrukciu je 1.200.000 eur schválená dotácia, zvyšok plánuje samospráva doplatiť z vlastných zdrojov.

Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 16. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
