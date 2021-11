Mesto Detva plánuje v areáli amfiteátra výstavbu objektu pre súbory

Detva 29. novembra (TASR) – Mesto Detva plánuje v areáli prírodného amfiteátra výstavbu objektu správy areálu a sociálnej vybavenosti pre účinkujúcich. Samospráva zverejnila výzvu na predkladanie ponúk, predpokladaná hodnota zákazky je 164.334 eur bez DPH.



Amfiteáter je centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, Folklórnych slávností pod Poľanou. Nová výstavba, o ktorej sa do budúcnosti uvažuje, je rozdelená na tri časti - A, B, C. „V súčasnosti sa pripravuje iba výstavba časti C, v ktorej budú na prízemí toalety, sprchy a pod strechou šatne pre účinkujúcich,“ uviedol pre TASR hovorca Detvy Milan Suja. Ako dodal, v častiach A a B by mali byť kancelárie organizačného štábu, spoločenská miestnosť, šatne a ďalšie priestory.



Mesto odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta a získali potrebné informácie. „V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky,“ dodáva samospráva s tým, že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Termín ukončenia je do 120 dní od prevzatia staveniska. Ponuky môžu záujemcovia predložiť najneskôr do 10. decembra tohto roka.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa v roku 2020 a ani tento rok pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili. Podľa primátora slávnosti nikdy neboli ziskovým podujatím. „Sú financované z rozpočtu mesta, príspevkov sponzorov, Banskobystrického samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia,” vysvetlil primátor Ján Šufliarský.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976.