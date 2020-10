Mesto Detva prijme od štátu návratnú finančnú výpomoc 336.215 eur

Detva 22. októbra (TASR) – Mesto Detva prijme od ministerstva financií návratnú finančnú výpomoc vo výške 336.215 eur. Vo štvrtok o tom rozhodlo detvianske mestské zastupiteľstvo.



Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.



Výpomoc musí byť použitá do konca tohto roka. Zároveň nesmú byť prekročené limity dlhu. Primátor Ján Šufliarský po rokovaní zastupiteľstva pre TASR povedal, že peniaze nedá mesto na žiadny konkrétny projekt alebo investíciu. „Bude to na bežné a kapitálové výdavky tam, kde mala samospráva výpadky,“ spresnil.