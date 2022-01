Detva 29. januára (TASR) – Mesto Detva pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na Novosadoch. Po obnove sa zóna bude využívať na športové, oddychové a spoločenské aktivity. Pre TASR to uviedol hovorca Detvy Milan Suja.



Ako dodal, cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí, práce zahŕňajú vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry. Súčasťou projektovej dokumentácie je niekoľko stavebných objektov. Sú to detské ihrisko pre deti od troch do piatich rokov. Osadia na ňom hojdačky a bude to priestor, kde si môžu malé deti zdokonaľovať rovnováhu a loziť. Ďalšími budú podľa Suju ihrisko pre deti od päť do 12 rokov a aj pre dospelých, kde budú rôzne zostavy na rekreačné cvičenie. Spomenul tiež, že zóny na pohybové aktivity majú navrhnutý gumený liaty povrch. „Je dokonale pružný a tlmí nárazy a dopady pri cvičení,“ zdôraznil hovorca.



Na Novosadoch bude aj plocha z betónovej dlažby, kde budú umiestnené lavičky v tvare polkruhu. „Medzi nimi vysadia strom, ktorý bude tvoriť dominantu tejto stretávacej zóny,“ priblížil plány hovorca s tým, že súčasťou projektu je aj prístrešok na odpadky. Čo sa týka mobiliáru, v tomto objekte sú zahrnuté lavičky, stoly, fontánka na pitie a aj stojany na bicykle. V rámci krajinnej architektúry vysadia aj nový trávnik.



Hovorca poznamenal, že samospráva podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP). Výstavba sa môže začať v prípade podpory projektu, po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP a ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa. Nasledovať budú kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa riadiacim orgánom a jeho schválenie. „V rozpočte mesta na stavbu a súvisiace výdavky na projekt je vyčlenená suma 926.453 eur,“ ukončil Suja.