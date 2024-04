V Detve začali kosiť verejné plochy

Detva 24. apríla (TASR) - Mesto Detva začalo s kosením verejných plôch počas tohto týždňa. TASR to v stredu povedal primátor Branislav Baran. Po prvej kosbe v centre mesta sa práce budú postupne presúvať aj na detské ihriská a do zvyšných častí.



Dodal, že v Detve kosí firma, ktorá je víťazom verejnej obchodnej súťaže. "Už v minulosti mesto kosili, takže vedia, do čoho idú. Naplánované máme štyri kosby na tento rok," objasnil s tým, že oproti minulému roku začali pod Poľanou s kosením o tri týždne skôr.



Podľa primátora to však tento rok bolo aj tak neskoro, pretože prišla skoro jar a tráva rástla. "Na druhej strane, pršalo, počasie je, aké je. Uvidíme, aká bude situácia na jeseň, či bude treba ešte mesto kosiť," podotkol. Od toho bude záležať, či budú dodatočne schvaľovať finančné prostriedky na kosenie alebo nie.



Samospráva Detvy obstarávala kosenie trávnatých plôch v meste i na cintoríne. Vyplývalo to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. "Pre zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev sme postupovali v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní," zdôraznil hovorca Detvy Milan Suja.



Primátor nebol vlani v lete s kosením spokojný. "Pre dážď sa dlho nedalo kosiť, my sme však stroskotali na tom, že technické služby nemohli dostať priamu zákazku od mesta," konštatoval minulý rok s tým, že tak museli urobiť nové verejné obstarávanie, čo samosprávu dosť zdržalo.