Mesto Dobšiná pre stredajší požiar vyhlásilo mimoriadnu situáciu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na sociálnej sieti informoval, že požiar troch murovaných domov sa dotkol 19 ľudí, ktorí sú v súčasnosti u príbuzných.
Autor TASR
Dobšiná 12. septembra (TASR) - Mesto Dobšiná v okrese Rožňava po stredajšom (10. 9.) požiari vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Pre TASR to potvrdil primátor Radovan Žori s tým, že dom, v ktorom požiar vypukol, búrajú. Predpokladá, že tak budú musieť urobiť aj v prípade ďalšieho zasiahnutého domu.
V súčasnosti prebiehajú zabezpečovacie práce. „Zrútila sa časť nosnej steny. Keďže bola statika vážne narušená, pracovníci mestského a stavebného úradu sa zhodli, že dom je nevyhnutné bezodkladne zbúrať, mohol by ohrozovať ľudí,“ povedal s tým, že sa oň riadne nikto nestaral a jeho obyvatelia neboli vlastníkmi nehnuteľnosti.
Obáva sa, že nutné bude sanovať aj ďalší dom. „Spadol tam celý strop a steny sú popraskané. Budeme robiť všetko preto, aby sme pomohli,“ dodal primátor.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na sociálnej sieti informoval, že požiar troch murovaných domov sa dotkol 19 ľudí, ktorí sú v súčasnosti u príbuzných. Podľa primátora Žoriho nebolo potrebné zabezpečiť náhradné bývanie, respektíve nikto oň mesto nepožiadal.
Požiar strechy rodinného domu na Jarkovej ulici bol ohlásený v stredu večer, pričom sa rozšíril aj na vedľajšie stavby. Predbežná priama škola bola vyčíslená na 192.000 eur. Hasiči informovali, že príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat. K žiadnym zraneniam nedošlo.
