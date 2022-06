Mesto Dolný Kubín ani tento rok nezvyšovalo dane

Dolný Kubín 10. júna (TASR) – Mesto Dolný Kubín v roku 2022 nezvýšilo dane. Suma, ktorú zaplatia obyvatelia, ostáva nezmenená od roku 2011. Potvrdil to primátor mesta Ján Prílepok.



"Aj z týchto prostriedkov zabezpečujeme všetky dôležité služby v meste. Zametáme, odhŕňame, čistíme a opravujeme naše námestia, cesty i chodníky. Kosíme, polievame, sadíme zeleň a kvety, staráme sa o náš spoločný majetok," uviedol šéf dolnokubínskej radnice.



Radnica tento rok doručovala rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby osobne, a to prostredníctvom zamestnancov mestského úradu. Podarilo sa im rozdať takmer 87 percent z celkového počtu 13.116 obálok. "Aj týmto spôsobom sa snažíme podstatne znižovať naše náklady na poštovné," vysvetlil Prílepok.



Dolnokubínčania, ktorí pri roznášaní neboli doma, si môžu rozhodnutia vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu mestského úradu do utorka 21. júna v úradných hodinách. Ide o 1766 nedoručených zásielok. Po tomto termíne bude radnica zvyšné rozhodnutia distribuovať prostredníctvom pošty. Obyvatelia môžu zaplatiť viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom QR kódu, ktorý je umiestnený na každom rozhodnutí.