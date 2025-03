Dolný Kubín 4. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín nesúhlasí s financovaním uzavretia skládky v Širokej. Skládka pôvodne patrila spoločnosti OFZ. Následne ju previedli na ich dcérsku spoločnosť ESI, ktorá mala skládku uzavrieť. ESI skončila v konkurze a táto povinnosť prešla na mesto Dolný Kubín, ktoré by malo postupovať v súlade s vydaným povolením a schváleným projektom stavby. Problémom je však nedostatok finančných prostriedkov. Vyplýva to zo stanovísk primátora Dolného Kubína a Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).



SIŽP na skládke odpadov v prevádzke Široká vykonáva kontroly pravidelne. "Momentálne prebiehajú intenzívne rokovania medzi samosprávou a ministerstvom životného prostredia s cieľom nájsť dostatočné finančné krytie na uzavretie skládky," dodala SIŽP.



Primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok na sociálnej sieti zdôraznil, že skládka patrila najprv spoločnosti OFZ a štát jej povolil prevádzku s podmienkou jej následného bezpečného uzavretia. "Naše mesto s touto skládkou pritom nikdy nemalo nič spoločné, nikdy sme ju nevyužívali ani sme nedávali súhlas na jej prevádzku," uviedol Prílepok.



Štát poskytol na rekultiváciu účelovú rezervu, ktorú vytvorila ESI vo výške 769.731 eur, no odhadované náklady presahujú 3,3 milióna eur. "Chýba 2,5 milióna eur, čo nám ešte v roku 2022 navrhoval predchádzajúci pán minister vyriešiť výhodným úverom, ktorý by podľa ministerstva zaplatili Dolnokubínčania. Opakovane však trváme na tom, že takýto postup je pre nás neakceptovateľný a pokladáme ho aj zo strany štátu za amorálny," vysvetlil primátor.



Samospráva trvá na tom, aby sa na uzavretí skládky podieľala pôvodná firma alebo aby štát zabezpečil chýbajúce financie. Odmieta, aby záťaž niesli občania Dolného Kubína a okolitých obcí.



Spoločnosť OFZ na otázky TASR doteraz neodpovedala.