Dolný Kubín 7. novembra (TASR) – Mesto Dolný Kubín opäť získalo futbalové ihrisko s umelou trávou. Podľa Martina Buznu z dolnokubínskej radnice zaplatilo súkromnej spoločnosti za ihrisko s oplotením, šatňami, tribúnou, striedačkami, osvetlením a ostatným príslušenstvom viac ako 520.000 eur.



Pripomenul, že kúpu futbalového ihriska schválili dolnokubínski poslanci v predchádzajúcom období a aktuálne už patrí pod Správu športových zariadení mesta Dolný Kubín. "Takmer rok trvajúcimi vyjednávaniami sa nám podarilo z pôvodnej sumy, ktorá prevyšovala 700.000 eur vrátane DPH, dosiahnuť s predávajúcim dohodu, ktorá predstavovala úsporu takmer 200.000 eur. Predmetom kúpy je kompletne celý areál. To znamená, že pozemky, ktoré predstavujú takmer 11.000 štvorcových metrov, mesto nadobúda za tú istú cenu, za ktorú ich v minulosti predávalo súkromnému podnikateľovi," ozrejmil primátor mesta Ján Prílepok.



Po viac ako desiatich rokoch je umelá tráva podľa hovorcu mesta v zlom technickom stave a dosluhuje. "Je nevyhnutná už nielen rekonštrukcia, ale potrebné je položiť nový koberec. Bolo by vhodné ihrisko aj zväčšiť, do šírky i do dĺžky. Samozrejme, bude slúžiť nielen futbalistom, ale celej športovej verejnosti," vysvetlil tréner Mestského futbalového klubu (MFK) Dynamo Dolný Kubín Pavol Bača.



Mesto sa chce preto uchádzať o dotáciu od Slovenského futbalového zväzu (SFZ). "Zatiaľ sa využívať ešte dá, ale v blízkej dobe nás určite bude čakať jej kompletná výmena. Avšak na to budeme musieť hľadať partnerov. Začali sa prvotné rokovania so SFZ o tom, či sú nejaké možnosti, aby mohli prispieť. Ostatné veci sú vo veľmi dobrom a stále používateľnom stave," povedal viceprimátor Matúš Lakoštík.



MFK Dynamo Dolný Kubín má aktuálne osem mládežníckych mužstiev. "V našich zemepisných a klimatických podmienkach je nevyhnutné, aby sme vlastnili umelú trávu. Ešte by sa nám žiadala aj jedna tréningová plocha, pretože ten záujem je nesmierne veľký a je dennodenne využívaná," dodal tréner futbalového áčka.