Dolný Kubín 19. decembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín prijalo betlehemské svetlo. Dolnokubínčania si budú môcť odpáliť betlehemské svetlo na Štedrý deň. Skupina skautov z 53. zboru Gentiana odovzdala svetlo primátorovi Dolného Kubína Jánovi Prílepkovi. Betlehemské svetlo začne putovať do domácností po celej dolnej Orave. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora.



Samospráva uviedla, že betlehemské svetlo si už môžu obyvatelia a návštevníci odpáliť aj na prvom kontakte mestského úradu počas nasledujúcich dní v čase úradných hodín. Stačí si priniesť sviečku alebo lampáš a odniesť si domov tento symbol pokoja a nádeje.



Betlehemské svetlo roznesú dolnokubínski skauti aj do okolitých obcí a kostolov v pondelok (23. 12.). "Aktuálne máme nahlásených v okrese Dolný Kubín približne 300 ľudí. Priamo v meste ho na Štedrý deň prijme asi 400 domácností. Aj tento rok chceme, aby sa betlehemské svetlo dostalo do čo najviac príbytkov," spresnila koordinátorka betlehemského svetla na dolnej Orave Alžbeta Smoleňová.