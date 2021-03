Mesto Dolný Kubín spustilo záchranné práce na budove Kina Choč

Dolný Kubín 15. marca (TASR) – Dolnokubínska samospráva začala so záchrannými prácami na budove Kina Choč. Predpokladanú sumu za prvú etapu rekonštrukcie vo výške 70.000 eur sa verejným obstarávaním podarilo znížiť o 7000 eur. Zhotoviteľom prác je stavebná spoločnosť z Námestova.



"Prvým krokom je stabilizácia základov pôvodnej budovy synagógy, ale aj novšej prístavby. Nová hydroizolácia ovplyvní kvalitu a životnosť celej stavby. Zároveň kompletne zrekonštruujeme zvody dažďovej vody," načrtol primátor mesta Ján Prílepok.



Súčasťou prác je rekonštrukcia, zateplenie a odvetranie strechy, vrátane úpravy bleskozvodov, odvodenia strechy a spevnených plôch okolo objektu. "Momentálne pracujeme na odvodnení spodnej časti stavby a sanácii juhovýchodnej časti objektu synagógy. Na severovýchodnej strane bolo zdemontované oceľové prestrešenie vchodu a pripravujú sa práce na zriadení novej vodovodnej prípojky," vysvetlil vedúci odboru výstavby na mestskom úrade Pavol Starek.



V uplynulých mesiacoch sa podarilo na budove ošetriť krov, opraviť chybné drevené prvky, ošetriť drevo ochrannými nátermi a začalo sa zatepľovanie podstrešného priestoru minerálnou vlnou. Stavebná spoločnosť bude po zlepšení počasia pokračovať s opravou strešnej krytiny. "Prejdeme na opravu povrchu strešného plášťa náterovými farbami. Osadenie šiestich odvetrávacích hlavíc, ktoré sú súčasťou zatepľovacích prác na odvetranie, je už hotové. Následne ukončíme práce na úprave bleskozvodu, aby sme mohli zrealizovať prvky pre odvodnenie strešnej konštrukcie," objasnil Starek.



Práce na prvej etape obnovy by sa mali skončiť v júni. Budova by tak mala byť po úvodných nevyhnutných opravách pripravená na ďalšie etapy obnovy.