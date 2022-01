Mesto Dolný Kubín zabezpečí odvoz živých vianočných stromčekov

Dolný Kubín 5. januára (TASR) – Mesto Dolný Kubín zabezpečilo v spolupráci s technickými službami odvoz použitých živých vianočných stromčekov. Smerovať budú do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť do prírody. Zber a odvoz sa začne od pondelka 10. januára a zopakuje sa 17. a 24. januára.



"Chceme týmto krokom uľahčiť naším obyvateľom odvoz nepotrebného vianočného stromčeka, preto aj tento rok zabezpečíme ich odvoz spred bytových domov," povedal zástupca primátora mesta Matúš Lakoštík.



Vianočné stromčeky je potrebné položiť k smetným nádobám pri bytových domoch. "Najdôležitejšie je však stromček zbaviť všetkých ozdôb, girlánd, svetielok, sladkostí a podobne," vysvetlil konateľ Technických služieb v Dolnom Kubíne Pavol Heško.



Dolnokubínčania, ktorí nestihnú termíny vývozu živých vianočných stromčekov, ich môžu priniesť osobne a bezplatne odovzdať v technických službách. Sú otvorené počas pracovných dní od 6.00 do 13.30 h, v stredu od 6.00 do 17.30 h a v sobotu od 8.00 do 11.30 h.