Mesto Dolný Kubín začalo opravovať chodníky na sídlisku Brezovec

Dolný Kubín 28. októbra (TASR) - Dolnokubínska samospráva začala na sídlisku Brezovec opravovať viacero chodníkov. Podľa Martina Buznu z kancelárie primátora mesta sa práce začali od schodov na Ulici Jána Hollého a pokračujú ku Kubínskym terasám.



Vedúci odboru dopravy a miestneho hospodárstva Mestského úradu v Dolnom Kubíne Miroslav Kosmeľ doplnil, že stavebné práce zahŕňajú výmenu poškodených obrubníkov, ale aj odstránenie živičného povrchu a položenie nového. "Všade, kde opravujeme chodníky, dbáme na to, aby boli zachované bezbariérové miesta na prechod," ozrejmil.



Súčasťou prác je podľa neho aj položenie nového povrchu a oprava priľahlého odvodňovacieho zariadenia. "Zaujímavosťou je, že na ceste bude z dôvodu bezpečnosti nainštalovaný vyvýšený priechod pre chodcov," doplnil.



Práce by sa mali ukončiť do konca októbra, radnica na ne vyčlenila v rozpočte 40.000 eur, dodal Buzna.