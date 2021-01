Mesto Dolný Kubín zriadilo odberové miesta len na sobotu

Dolný Kubín 29. januára (TASR) – Mesto Dolný Kubín pripravilo na ďalšie kolo antigénového testovania na ochorenie COVID-19 desať odberových miest. Testovať v nich budú v sobotu (30. 1.) od 8.00 do 18.00 h. V nedeľu (31. 1.) sa obyvatelia môžu dať otestovať už iba v dolnokubínskej nemocnici. Pre TASR to uviedol primátor Ján Prílepok.



"Potreba kapacity už nie je taká ako v predchádzajúcich testovaniach. Rozhodli sme sa preto zachovať všetky odberové miesta, no skrátiť dobu testovania na jeden deň. Paralelne s našim testovaním poskytujú tieto služby ďalšie štyri mobilné odberové miesta," konkretizoval primátor. Dodal, že v pondelok 1. februára by malo pribudnúť ďalších šesť až osem súkromných mobilných odberových miest.