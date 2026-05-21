Mesto Dunajská Streda ocenilo športovcov a kolektívy za rok 2025
Autor TASR
Dunajská Streda 21. mája (TASR) - Mesto Dunajská Streda v pondelok (18. 5.) ocenilo športovcov, trénerov a športové kolektívy za mimoriadne úspechy a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí počas uplynulého roka. Slávnostné odovzdávanie cien Športovec mesta Dunajská Streda 2025 sa uskutočnilo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zita Ivicze.
Mestská samospráva vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov začiatkom roka, nominácie bolo možné podávať do 15. januára. V kategórii mládež do 15 rokov získal prvé miesto Tóth Krisztián z klubu Gaál Wrestling Team. Medzi športovcami vo veku od 15 do 20 rokov zvíťazila Réka Hegedűs zo Zápasníckeho klubu Dunajská Streda.
V kategórii dospelých jednotlivcov obsadil prvé miesto Attila Bíró zo Športového klubu UltrAti. Za najlepší kolektív vyhlásili ženské družstvo HC DAC Dunajská Streda. Ocenenia získali aj mládežnícke družstvo FK DAC 1904 U14, A-mužstvo FK DAC 1904 a družstvo HC DAC Dunajská Streda U14. V kategórii trénerov získal prvenstvo Viktor Debre z HC DAC Dunajská Streda. Medzi ocenenými boli aj Gútay Straka Mária a Vajas József.
