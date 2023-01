Mesto Dunajská Streda plánuje postaviť zimný štadión

Dunajská Streda 24. januára (TASR) – Mesto Dunajská Streda prostredníctvom svojej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, ktorej je jediným vlastníkom, plánuje postaviť zimný štadión. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je rekonštrukcia, prístavba a nadstavba jestvujúcej umelej ľadovej plochy a priľahlých objektov s technologickým zázemím. "Objekt bude pozostávať z haly nad umelou ľadovou plochou, súčasťou ktorého bude zázemie pre športovcov a tribúnou nad ním. Súčasťou objektu bude prístavba a nadstavba nad jestvujúcim objektom technologického zázemia," uvádza sa v opise zákazky.



Súťažné poklady zverejnila mestská spoločnosť prvýkrát 1. februára 2022 a predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške 2.780.594,28 eura bez DPH. Súťažné podklady aktualizovala spoločnosť počas roka 2022 celkovo sedemkrát a po poslednej zmene podkladov bola predpokladaná hodnota zákazky 2.903.951,51 eura bez DPH.



Mestská spoločnosť už zverejnila výsledky obstarávania na stavebnú časť štadióna. Do súťaže sa prihlásil jediný subjekt. Firma AVA-stav z Galanty ponúkla sumu na túto zákazku vo výške 2.686.868,52 eura bez DPH.



Na výstavbe sa bude finančne podieľať aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý podpísal s mestskou spoločnosťou v Dunajskej Strede zmluvu o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti. Podľa nej samosprávny kraj poskytne sumu 200.000 eur na kapitálové výdavky pri stavbe zimného štadióna. Poskytnutie finančných prostriedkov je okrem iných ustanovení podmienené aj zrealizovaním projektu a predložením kolaudačného rozhodnutia najneskôr do 31. decembra 2024.