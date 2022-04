Mesto Fiľakovo môže prísť o hlavnú železničnú stanicu, tvrdí primátor

Fiľakovo 8. apríla (TASR) – Mesto Fiľakovo v Lučeneckom okrese môže prísť o hlavnú železničnú stanicu, tvrdí to primátor Attila Agócs. Pripomenul, že podľa návrhu cestovného poriadku pre vlakovú dopravu sa nepočíta s využívaním fiľakovskej stanice ako s výstupnou pre rýchliky.



"Zo Zvolena do Košíc už teda nebudú zastavovať na hlavnej stanici, ale na malej zastávke pri autobusovej stanici," priblížil s tým, že v súčasnosti pri nej zastavujú iba osobné vlaky. Ako dodal, budova malej zastávky je podľa neho opustená, zničená, nefungujú toalety, nemá vykurovanie či pokladnicu.



Podľa neho rozhodnutím využívať zastávku ako výstupnú sa zmení organizácia dopravy. "V časti mesta za ňou žije približne 500 Fiľakovčanov, ktorí už dnes čakajú na prechod vlakov," zhrnul primátor s tým, že zároveň je tam aj priemyselná zóna. Konštatoval tiež, že na mieste nie je nadúrovňový priechod.



Zámer zmeniť stanicu, na ktorej zastavujú rýchliky, vychádza podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR z Plánu dopravnej obslužnosti. "Z hľadiska nástupu a výstupu cestujúcich a atraktivity stanice vzhľadom na jej dostupnosť z mesta je podľa tohto plánu zastávka Fiľakovo vhodnejšia ako stanica Fiľakovo," podotýka s tým, že zastávka je pri autobusovej stanici, a tak budú mať cestujúci jednoduchší prestup. Zdôrazňuje tiež, že dôvodom je aj urýchlenie dopravy na trati Zvolen – Košice. Zo zastávky Fiľakovo netreba ísť zložitou obchádzkou. Dá sa z nej ísť priamo do Košíc a naopak, konštatuje. Rezort dopravy uzatvára, že má zmapované počty cestujúcich, a preto neočakáva nápor, ktorý by spôsobil na zastávke komplikácie.



Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová pre TASR uviedla, že železnice poskytujú pre osobnú dopravu infraštruktúru. "Nepodieľajú sa na tvorbe dopravnej politiky v osobnej doprave rozhodovaním o tom, kde majú vlaky zastavovať, alebo končiť," poznamenala s tým, že ŽSR prevádzkujú infraštruktúru na základe objednávok. Tie dáva ministerstvo prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko. "Do doručenia oficiálnej objednávky teda nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť uvedené zmeny," ukončila.