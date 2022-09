Mesto Fiľakovo opatrenia na šetrenie energiami nezaviedlo

Fiľakovo 29. septembra (TASR) – Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec zatiaľ opatrenia vedúce k šetreniu energiami nezaviedlo, čaká na opatrenia štátu či európske riešenie. Samospráva pritom očakáva medziročný nárast cien za energie v státisícoch eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Mesto Fiľakovo má zazmluvnené dodávky plynu na roky 2022 a 2023 za celkovú sumu 140 eur za megawatthodinu (MW/h), pre aktuálnu situáciu na trhu však bude musieť doplácať 25 eur za každú spotrebnú MW/h. "Presnú konečnú cenu preto budeme vedieť až po decembrovom vyúčtovaní," skonštatovala Mikuš Kovácsová s tým, že cenu elektriny na budúci rok mesto aktuálne súťaží.



Samospráva zatiaľ opatrenia, ktoré by viedli k úspore energií, nezaviedla, čaká na reakciu štátu v koordinácii s Európskou úniou. "Nemyslíme si, že sa dajú prijať také opatrenia na úrovni samospráv, aby boli funkčné a dostatočne účinné. Musíme postupovať jednotne, iba tak to bude mať požadovaný efekt," vysvetlila hovorkyňa.



Na pôde mesta sa však napriek tomu konalo stretnutie samosprávy s riaditeľmi mestských škôl a školských zariadení, na ktorom diskutovali o návrhoch jednoduchých úsporných opatrení. Podobné stretnutie mesto zorganizovalo aj s riaditeľmi mestských príspevkových organizácií.



"Dohodli sme sa na stopnutí prijímania nových zamestnancov či nahrádzania odchádzajúcich, okrem absolútne nevyhnutných funkcií. Z úspory budeme vedieť čiastočne vykryť zvýšené náklady za energie," dodala Mikuš Kovácsová.