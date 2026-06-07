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Mesto Galanta pripravuje komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia
Splátky úveru by mohli byť kryté úsporou nákladov na energie v porovnaní so súčasným stavom.
Autor TASR
Galanta 7. júna (TASR) - Mesto Galanta pripravuje komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v odhadovanej výške 3,2 milióna eur. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Galante na utorkovom (2. 6.) neplánovanom zasadnutí schválilo realizáciu plánovanej investície formou úveru i predloženie žiadosti o úver z Environmentálneho fondu.
„Predmetom projektu je komplexná modernizácia a rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia mesta Galanta s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, zlepšiť technický stav infraštruktúry a zabezpečiť dlhodobo udržateľnú a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Projekt reaguje na identifikované potreby mesta vyplývajúce zo spracovaného auditu verejného osvetlenia, ktorý poukázal na technické opotrebovanie jednotlivých prvkov sústavy, vyššiu energetickú náročnosť a potrebu modernizácie existujúcich zariadení.
„V rámci projektu bude realizovaná výmena zastaraných svetelných zdrojov a svietidiel za moderné, energeticky úsporné LED technológie spĺňajúce aktuálne technické a svetelno-technické požiadavky,“ ozrejmilo mesto. Súčasťou projektu bude tiež rekonštrukcia a obnova ďalších súvisiacich prvkov verejného osvetlenia.
Projekt zároveň zahŕňa modernizáciu technickej infraštruktúry s cieľom vytvorenia podmienok pre efektívnejšie riadenie a správu verejného osvetlenia, zvýšenie jeho spoľahlivosti a predĺženie životnosti jednotlivých zariadení. Súčasťou širšieho zámeru mesta je aj vybudovanie štyroch nabíjacích staníc pre elektromobily, ktoré budú financované z vlastných zdrojov mesta.
Financovanie projektu je plánované prostredníctvom zvýhodneného úveru z Environmentálneho fondu v odhadovanej výške 3,2 milióna eur s predpokladanou dobou splatnosti 20 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 0,2 percenta počas celej doby splatnosti úveru. Splátky úveru by mohli byť kryté úsporou nákladov na energie v porovnaní so súčasným stavom. „V čase podania žiadosti ešte nie je spracovaná projektová dokumentácia ani realizačný rozpočet, preto bude konečný rozsah a výška investície spresnená v ďalšej fáze prípravy projektu,“ dodala samospráva.
„Predmetom projektu je komplexná modernizácia a rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia mesta Galanta s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, zlepšiť technický stav infraštruktúry a zabezpečiť dlhodobo udržateľnú a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Projekt reaguje na identifikované potreby mesta vyplývajúce zo spracovaného auditu verejného osvetlenia, ktorý poukázal na technické opotrebovanie jednotlivých prvkov sústavy, vyššiu energetickú náročnosť a potrebu modernizácie existujúcich zariadení.
„V rámci projektu bude realizovaná výmena zastaraných svetelných zdrojov a svietidiel za moderné, energeticky úsporné LED technológie spĺňajúce aktuálne technické a svetelno-technické požiadavky,“ ozrejmilo mesto. Súčasťou projektu bude tiež rekonštrukcia a obnova ďalších súvisiacich prvkov verejného osvetlenia.
Projekt zároveň zahŕňa modernizáciu technickej infraštruktúry s cieľom vytvorenia podmienok pre efektívnejšie riadenie a správu verejného osvetlenia, zvýšenie jeho spoľahlivosti a predĺženie životnosti jednotlivých zariadení. Súčasťou širšieho zámeru mesta je aj vybudovanie štyroch nabíjacích staníc pre elektromobily, ktoré budú financované z vlastných zdrojov mesta.
Financovanie projektu je plánované prostredníctvom zvýhodneného úveru z Environmentálneho fondu v odhadovanej výške 3,2 milióna eur s predpokladanou dobou splatnosti 20 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 0,2 percenta počas celej doby splatnosti úveru. Splátky úveru by mohli byť kryté úsporou nákladov na energie v porovnaní so súčasným stavom. „V čase podania žiadosti ešte nie je spracovaná projektová dokumentácia ani realizačný rozpočet, preto bude konečný rozsah a výška investície spresnená v ďalšej fáze prípravy projektu,“ dodala samospráva.