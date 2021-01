Gelnica v rámci skríningu rozšíri kapacity na testovanie na COVID-19

Gelnica 19. januára (TASR) – Gelnica v rámci kontinuálneho dobrovoľného skríningu na ochorenie COVID-19 rozšíri kapacity na testovanie. Ako informuje na sociálnej sieti, okrem doterajšieho mobilného odberového miesta sa od stredy možno dať otestovať aj v priestoroch základnej školy. Cez víkend budú k dispozícii dokopy štyri odberné miesta.



Radnica pripomína, že tak ako doposiaľ bude počas pracovných dní od 7:00 do 13:00 fungovať odberné miesto v budove bývalej transfúznej stanice na Nemocničnej ulici. V stredu, vo štvrtok a v piatok sa bude možné dať bezplatne antigénovo otestovať už aj v priestoroch základnej školy na Hlavnej ulici, a to v časoch od 15:00 do 20:00. Toto odberné miesto bude fungovať aj počas nadchádzajúceho víkendu. Spolu s odbernými miestami v Klube dôchodcov v Mária Hute, centre voľného času a zimnom štadióne bude záujemcom o testovanie k dispozícii od 9:00 do 19:00 s obedňajšou prestávkou.



„Sme radi, že sa nám podarilo zriadiť ďalšie mobilné odberové miesta, keďže s jedným odberovým miestom by sme záujem ľudí nedokázali uspokojiť. Snažili sme sa o to už dlhšie, teraz sa nám to konečne podarilo zrealizovať," povedal primátor Dušan Tomaško.



Mesto zároveň uvádza, že od budúceho týždňa chce otvoriť materské školy pre rodičov, ktorí sú v kritickej infraštruktúre. Svoj záujem majú hlásiť riaditeľkám MŠ.