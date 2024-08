Mesto Giraltovce pre horúce počasie prijalo viaceré opatrenia

Giraltovce 19. augusta (TASR) - Mesto Giraltovce v okrese Svidník v súvislosti s horúcim počasím prijalo ako zamestnávateľ na pracoviskách viaceré opatrenia. Takisto sa ľudia môžu v meste osviežiť vodou. Pre TASR to uviedla prednostka Mestského úradu v Giraltovciach Katarína Šimková.



Pracovný čas v období od 1. júla do 31. augusta majú zamestnanci mesta od 7.00 h do 15.00 h. "V prípade extrémnych teplôt, ak teplota v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, sa skracuje pracovný čas zamestnancom na pracoviskách mesta o dve hodiny a pracujú do 13.00 h," uviedla Šimková.



Ako pokračovala, zamestnancom mesta, ktorí majú iný začiatok pracovného času, napríklad pri upratovacích prácach alebo zamestnancom Miestnej občianskej poriadkovej služby, sa skracuje pracovný čas o dve hodiny.



"Na pracoviskách Mestský úrad, Komunitné centrum, Terénna sociálna práca je zabezpečená chladená pitná voda z výdajníka. Táto voda je k dispozícii aj pre všetkých ľudí, ktorí by mali záujem o vodu. Na ostatných pracoviskách je k dispozícii pitná voda z verejného vodovodu," vysvetlila Šimková.



Pre verejnosť neboli v tomto roku prijaté nové opatrenia. Fontány, ktoré sa nachádzajú na pešej zóne, sú k dispozícii už niekoľko rokov. "Poslúžia na ochladenie končatín, ich voda nie je vhodná na konzumáciu. V rámci pitnej vody pre verejnosť je dostupná studňová voda, ktorá sa nachádza na Tehelnej ulici. Podľa rozboru je to najlepšia voda v meste. Na pešej zóne je dostupná pitná voda len na mestskom úrade v rámci pracovného času," dodala Šimková.