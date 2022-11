Mesto Handlová chce MHD zabezpečiť vo vlastnej réžii

Handlová 18. novembra (TASR) - Mesto Handlová chce od budúceho roka mestskú hromadnú dopravu (MHD) zabezpečiť vo vlastnej réžii. Prevádzkovať ju má spoločnosť Hater Handlová. Cieľom samosprávy je, aby peniaze na MHD ostávali v meste. V posledných rokoch išlo o sumu 230.000 eur ročne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zmluva o zabezpečení výkonov vo verejnom záujme končí mestu s dopravcom SAD Prievidza, ktorý MHD zabezpečoval desať rokov, k 31. decembru 2022. Nové riešenie samospráva opiera i o plán dopravnej obslužnosti, ktorý si dala vypracovať v období rokov 2020 a 2021 na Žilinskej univerzite.



"Počas šiestich rokov sa počet osôb prevezených v MDH znížil o polovicu, zo 400.000 na necelých 200.000 ročne," spomenula primátorka Silvia Grúberová. Autobusy tak podľa nej v súčasnosti nie sú dostatočne využívané.



"S vedomím, že zmluva sa končí, sme sa zamýšľali, ako to riešiť, a povedali sme si, že máme silnú mestskú obchodnú spoločnosť Hater Handlová, ktorá by mohla vykonávať aj dopravu vo verejnom záujme," ozrejmila primátorka.



Pri prípadných zmenách trasovania liniek, obmedzení alebo, naopak, posilnení spojov mesto podľa nej predpokladá vyššiu mieru flexibility. "Hater je spoľahlivá firma, ktorá zamestnáva Handlovčanov a určite dokáže využiť aj kapacity vodičov, ktorí pracovali pre SAD Prievidza," podotkla.



Mesto na príprave zmeny dopravcu pracovalo počas celého roka. Potrebné bolo najmä vybaviť dopravnú licenciu a obstarať nové autobusy. "V týchto dňoch môžeme konštatovať, že posledné procesy dobiehajú. Hater zakúpi dva nové autobusy. Jeden má kapacitu 15 miest na sedenie a 25 na státie. Väčší ma kapacitu 25 miest na sedenie a 28 na státie. V niektorých časoch bude potrebné tieto autobusy posilniť a vtedy budú vypomáhať dva staršie, 50-miestne, veľké autobusy," priblížila Grúberová.



Hlavne však podľa nej budú jazdiť dva nové nízkopodlažné autobusy s plošinou pre invalidov a budú mať aj pripojenie na USB. Pre obyvateľov sa podľa primátorky nezmení nič, lebo linky, ktoré cestujúci poznajú, ostanú na 97 percent zachované. Tri percentá sú linky, ktoré dlhodobo neboli vyťažené. Nezmení sa ani cena lístka.



Samospráva bude v prvom polroku sledovať všetko, čo bude súvisieť s MHD vo verejnom záujme, a na konci roka 2023 to vyhodnotí z hľadiska ekonomiky.



Mesto doteraz platilo SAD Prievidza 18.800 eur mesačne a v minulých rokoch v januári ešte doplácalo za predchádzajúci rok do sumy 230.000 eur ročne. "Neradi by sme obmedzovali mestskú hromadnú dopravu, naopak, chceme ľuďom poskytnúť komfort a chceli by sme vylepšiť aj dostupnosť niektorých lokalít, kam boli spoje v minulosti zrušené," uzavrela Grúberová.