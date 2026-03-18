< sekcia Regióny
Mesto Handlová chce obnoviť športoviská na ZŠ Školská
Projekt zahŕňa aj zmeny vo vonkajšom areáli školy, súčasné trávnaté ihrisko nahradí športový priestor s atletickou dráhou a ďalšími prvkami, doplní ho i tribúna so striedačkami.
Autor TASR
Handlová 18. marca (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje zabezpečiť komplexnú obnovu telocvične aj vonkajších športovísk na Základnej škole (ZŠ) Školská. Na investíciu vo výške viac ako 733.000 eur chce získať zdroje z Fondu na podporu športu, podanie žiadosti o dotáciu schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.
„ZŠ Školská je športovou školou, priestory športovísk sú však už nevyhovujúce. Projekt počíta s modernizáciou telocvične i vybudovaním nového vonkajšieho športoviska,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
V telocvični samospráva podľa nej plánuje zabezpečiť zateplenie fasády, výmenu podlahy, modernizáciu elektroinštalácie, rozvodov kúrenia a vybudovanie centrálnej rekuperácie. „Cieľom je najmä zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične a zároveň skvalitnenie výučby telesnej a športovej výchovy,“ priblížila.
Projekt zahŕňa aj zmeny vo vonkajšom areáli školy, súčasné trávnaté ihrisko nahradí športový priestor s atletickou dráhou a ďalšími prvkami, doplní ho i tribúna so striedačkami.
Celkové náklady projektu predstavujú 733.291 eur, z Fondu na podporu športu chce samospráva získať príspevok vo výške 513.300 eur, zvyšných 219.991 eur predstavuje spolufinancovanie mesta.
Rekonštrukciou nedávno prešli i športoviská na ZŠ Mierové námestie, mesto práce rovnako financovalo z Fondu na podporu športu.
„ZŠ Školská je športovou školou, priestory športovísk sú však už nevyhovujúce. Projekt počíta s modernizáciou telocvične i vybudovaním nového vonkajšieho športoviska,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
V telocvični samospráva podľa nej plánuje zabezpečiť zateplenie fasády, výmenu podlahy, modernizáciu elektroinštalácie, rozvodov kúrenia a vybudovanie centrálnej rekuperácie. „Cieľom je najmä zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične a zároveň skvalitnenie výučby telesnej a športovej výchovy,“ priblížila.
Projekt zahŕňa aj zmeny vo vonkajšom areáli školy, súčasné trávnaté ihrisko nahradí športový priestor s atletickou dráhou a ďalšími prvkami, doplní ho i tribúna so striedačkami.
Celkové náklady projektu predstavujú 733.291 eur, z Fondu na podporu športu chce samospráva získať príspevok vo výške 513.300 eur, zvyšných 219.991 eur predstavuje spolufinancovanie mesta.
Rekonštrukciou nedávno prešli i športoviská na ZŠ Mierové námestie, mesto práce rovnako financovalo z Fondu na podporu športu.