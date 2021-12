Mesto Handlová nebude zatiaľ budovať stojiská na nádoby na odpad

Handlová 3. decembra (TASR) - Samospráva Handlovej nateraz nebude realizovať výstavbu stojísk na nádoby na odpad na území mesta. Rovnako nepristúpi k revitalizácii priestranstva v Novej Lehote. Financie na tento účel pôvodne vyčlenili v rezervnom fonde mesta. Úpravu jeho čerpania schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (2. 12.).



Pre pozastavenie investičnej akcie v podobe budovania stojísk samospráva pristúpila pre vysoké finančné náklady. "Išlo by o etapovitý proces a rozpočet mesta by bol výrazne zaťažený výdavkami vo výške približne 200.000 eur každoročne minimálne po dobu piatich rokov, k čomu by mesto potrebovalo priaznivejšiu finančnú kondíciu, prípadne externé zdroje financovania," ozrejmil vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Mesto rovnako nepristúpi k revitalizácii verejného priestranstva na otočni mestskej hromadnej dopravy (MHD), rozhodlo sa tak na základe návrhu obyvateľov. "Z diskusie s občanmi Novej Lehoty došlo k zmene zámeru v smerovaní použitia prostriedkov rezervného fondu, a to do rekonštrukcie miestnych komunikácii tejto mestskej časti v pôvodne schválenej výške 70.000 eur," doplnil Mendel.



Samospráva na základe rozhodnutia poslancov pripraví podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie komunikácií, avizovala primátorka Silvia Grúberová.