Handlová 3. decembra (TASR) - Mesto Handlová plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy mesta majú dosiahnuť 15.466.766 eur, samospráva počíta s výdavkami v rovnakej výške. Rozpočet na rok 2022 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (2. 12.).



Radnica pri tvorbe rozpočtu brala na zreteľ zostavenie výslednej bilancie s dostatočne vysokým prebytkom bežného rozpočtu na kompenzáciu výdavkov spojených s krytím dlhovej služby, ostatných záväzkov a vyrovnaním schodku v kapitálovom rozpočte.



Mesto počíta s nárastom príjmu podielovej dane, ktorá by mala byť oproti tomuto roku vyššia o 9,3 percenta, čo predstavuje viac ako 6,7 milióna eur. Naopak, výdavková časť rozpočtu je ovplyvnená v mzdovej oblasti zmenou výšky priemernej mzdy. Medzi čiastkové dosahy na úroveň výdavkov patria aj úlohy spojené so zabezpečením ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, uviedol vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel. Výrazným spôsobom zvýši výdavky mesta podľa neho aj legislatívny návrh v podobe financovania súkromných a cirkevných škôl v 100-percentnej výške.



Návrh rozpočtu zatiaľ len čiastočne počíta s blížiacim sa transformačným projektom a zaradením investícií vo forme projektov. Kapitálové výdavky mesto naplánovalo vo výške 927.939 eur. "Z projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov ide o riešenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a rozšírenie sociálnej infraštruktúry v oblasti starostlivosti o deti predškolského veku, a to investíciou do vybudovania detských jaslí," priblížil Mendel.



Samospráva vyčlenila i prostriedky na vybudovanie parkovacích miest vo výške 60.000 eur, vybudovanie náučného chodníka na rozvoj cestovného ruchu za 20.000 eur na podporu turistickej infraštruktúry. Na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov úradu vyčlenila výdavky na montáž klimatizácie v objeme 15.000 eur.



Výdavkové finančné operácie plánuje využiť na splácanie istín úverov.