Mesto Handlová po novom ocení i zdravotníkov či banícke osobnosti

Handlová 6. októbra (TASR) - Samospráva Handlovej bude pokračovať v zrušenej tradícii oceňovania baníckych osobností, ceny za zásluhy za rozvoj mesta bude udeľovať i športovcom či zdravotníkom. Počíta s tým štatút mesta, ktorý schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní.



"Schvaľovať štatút mesta patrí do výlučnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva (MsZ)," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Štatút mesta podľa nej handlovská samospráva schválila ešte v roku 2007, novelizovala ho v roku 2010 a mnohé pojmy, ako i legislatíva sa zmenili. "Zmena dokumentu reflektuje na spoločenské zmeny a potreby mesta, najmä v kategórii udeľovania výročných cien mesta," ozrejmila.



Výročné ceny udeľuje handlovská samospráva pravidelne na Handlovské Katarínske dni, v novom štatúte rozšírila ich pôsobnosť z pôvodných troch na sedem kategórií. "Keďže na hornej Nitre bola ukončená ťažba uhlia a mesto Handlová je súčasťou transformačného procesu, má záujem do budúcna udržovať banícke historické dedičstvo. Preto do štatútu doplnilo kategóriu oceňovania za udržiavanie baníckeho historického dedičstva," priblížila Paulínyová.



Ďalšia nová kategória podľa nej reaguje na doterajšiu absenciu záväzného dokumentu v oblasti športu, preto bude mesto oceňovať i športovcov. "Samospráva chce dať do pozornosti i ľudí, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva. Poslednou kategóriou je oceňovanie osôb za výnimočnú činnosť v oblasti školstva," doplnila.



Základný dokument malo mesto doposiaľ schválený formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN). "Aktuálny právny názor je, že štatúty nemajú mestá a obce schvaľovať formou VZN, preto musel poslanecký zbor najskôr zrušiť príslušné VZN. Aktuálne schválený štatút sa tak stáva základným, normatívnym a vnútroorganizačným dokumentom územnej samosprávy mesta," dodala Paulínyová.



Dokument upravuje okrem iného práva a povinnosti obyvateľov, vzťah štátu a mesta, základy hospodárenia s majetkom, postavenie orgánov mesta, širšie vzťahy mesta, otázku referenda, udeľovanie čestného občianstva či cien mesta.