< sekcia Regióny
Mesto Handlová použije na financovanie investícií i úverové zdroje
Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 30.689.560 eur, v rovnakej výške naplánovala samospráva i svoje výdavky.
Autor TASR
Handlová 22. novembra (TASR) - Samospráva Handlovej využije na investície, ktoré chce financovať aj z fondov Európskej únie, úverové zdroje v objeme 3,5 milióna eur. Premietla ich do rozpočtu na rok 2026, dokument schválila väčšina prítomných mestských poslancov na svojom rokovaní tento týždeň.
Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 30.689.560 eur, v rovnakej výške naplánovala samospráva i svoje výdavky.
Základný dokument mesta schvaľovalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) v tomto roku podobne ako všetky ostatné samosprávy na Slovensku skôr, reagovalo tak na dlhovú brzdu, pripomenula primátorka Silvia Grúberová. Rozpočet bol zostavovaný maximálne správnym a korektným spôsobom, zohľadňuje všetky zákonné kompetencie samosprávy, zmluvné záväzky, zabezpečenie rozsahu verejných služieb pre obyvateľov, ako sú zvyknutí, tiež schválených rozvojových projektov. Zároveň neopomíname, naopak podporujeme vo zvýšenej miere šport a takisto kultúru,“ zhodnotila Grúberová.
Vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Michal Galbavý doplnil, že v rozpočte samospráva zohľadnila legislatívne zmeny najmä v súvislosti s konsolidáciou, výrazne ho ovplyvňuje zníženie percentuálneho podielu dane z príjmov fyzických osôb pre obce, ktorá predstavuje 48 percent všetkých príjmov mesta. „V spoločnosti aj v meste doznieva dosah zvýšenej inflácie v poslednom období a zvyšovania minimálnej mzdy, ktorá má negatívny vplyv na náš rozpočet. Do budúcna vidím i riziko možného zvýšenia dane z pridanej hodnoty pre sociálne podniky,“ ozrejmil.
Vyššie v rozpočte budú kapitálové príjmy a v tej súvislosti i kapitálové výdavky. „Do rozpočtu roku 2026 sa nám premietajú mnohé projekty, ktoré budeme realizovať z nenávratných finančných príspevkov (NFP). Predkladali sme rôzne žiadosti o eurofondy, ktoré nám schválili. Je predpoklad, že nám schvália i ďalšie, ktoré budeme v budúcom roku predkladať,“ vysvetlila primátorka.
Samospráva podľa nej dostala usmernenie zahrnúť do rozpočtu nielen NFP, ktoré už má schválené, ale i predkladané. „Takisto sa do kapitálových príjmov a výdavkov pretavuje aj úver, ktorý poslanecký zbor schválil v auguste tohto roka, pričom čerpanie môže prejsť až do roku 2027,“ doplnila.
Galbavý spresnil, že mesto do rozpočtu zahrnulo rozsiahle investičné projekty, ako sú nové autobusy pre mesto, výstavba autobusovej stanice, vybudovanie nových stojísk na odpady, rekonštrukcia Materskej školy na Morovnianskej ceste, rekonštrukcia verejného osvetlenia a výstavba mestskej tržnice.
Polemiku na začiatku rokovania vyvolal termín zverejnenia návrhu rozpočtu, podľa viacerých poslancov a obyvateľov ho mesto zverejnilo neskôr, ako mu stanovuje zákon. Samospráva to odmietla a deklarovala, že dodržala všetky termíny.
Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 30.689.560 eur, v rovnakej výške naplánovala samospráva i svoje výdavky.
Základný dokument mesta schvaľovalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) v tomto roku podobne ako všetky ostatné samosprávy na Slovensku skôr, reagovalo tak na dlhovú brzdu, pripomenula primátorka Silvia Grúberová. Rozpočet bol zostavovaný maximálne správnym a korektným spôsobom, zohľadňuje všetky zákonné kompetencie samosprávy, zmluvné záväzky, zabezpečenie rozsahu verejných služieb pre obyvateľov, ako sú zvyknutí, tiež schválených rozvojových projektov. Zároveň neopomíname, naopak podporujeme vo zvýšenej miere šport a takisto kultúru,“ zhodnotila Grúberová.
Vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Michal Galbavý doplnil, že v rozpočte samospráva zohľadnila legislatívne zmeny najmä v súvislosti s konsolidáciou, výrazne ho ovplyvňuje zníženie percentuálneho podielu dane z príjmov fyzických osôb pre obce, ktorá predstavuje 48 percent všetkých príjmov mesta. „V spoločnosti aj v meste doznieva dosah zvýšenej inflácie v poslednom období a zvyšovania minimálnej mzdy, ktorá má negatívny vplyv na náš rozpočet. Do budúcna vidím i riziko možného zvýšenia dane z pridanej hodnoty pre sociálne podniky,“ ozrejmil.
Vyššie v rozpočte budú kapitálové príjmy a v tej súvislosti i kapitálové výdavky. „Do rozpočtu roku 2026 sa nám premietajú mnohé projekty, ktoré budeme realizovať z nenávratných finančných príspevkov (NFP). Predkladali sme rôzne žiadosti o eurofondy, ktoré nám schválili. Je predpoklad, že nám schvália i ďalšie, ktoré budeme v budúcom roku predkladať,“ vysvetlila primátorka.
Samospráva podľa nej dostala usmernenie zahrnúť do rozpočtu nielen NFP, ktoré už má schválené, ale i predkladané. „Takisto sa do kapitálových príjmov a výdavkov pretavuje aj úver, ktorý poslanecký zbor schválil v auguste tohto roka, pričom čerpanie môže prejsť až do roku 2027,“ doplnila.
Galbavý spresnil, že mesto do rozpočtu zahrnulo rozsiahle investičné projekty, ako sú nové autobusy pre mesto, výstavba autobusovej stanice, vybudovanie nových stojísk na odpady, rekonštrukcia Materskej školy na Morovnianskej ceste, rekonštrukcia verejného osvetlenia a výstavba mestskej tržnice.
Polemiku na začiatku rokovania vyvolal termín zverejnenia návrhu rozpočtu, podľa viacerých poslancov a obyvateľov ho mesto zverejnilo neskôr, ako mu stanovuje zákon. Samospráva to odmietla a deklarovala, že dodržala všetky termíny.