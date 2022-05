Mesto Handlová predalo 130-ročný dom na Dolnom konci

Handlová 31. mája (TASR) - Mestu Handlová sa podarilo predať 130-ročný dom na Dolnom konci. Kupec z regiónu, ktorý sa do obchodnej verejnej súťaže (OVS) ako jediný, ponúkol samospráve za majetok 1857 eur. Predaj odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája.



"Ešte koncom roka 2021 mesto vyhlásilo OVS, na základe odborného odhadu cenu stanovilo na 2475 eur. Do súťaže sa nik neprihlásil, preto mesto vyhlásilo druhú OVS. Poslanci schválili zníženie kúpnej ceny na 1856,65 eura," pripomenula hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Ide pritom podľa nej o cenu za stavbu, ako i pozemok s výmerou viac ako 100 štvorcových metrov.



Do roku 2020, keď tam vypukol požiar, rodinný dom obývali nájomníci na základe zmluvy s Mestským bytovým podnikom Handlová. "Po tomto veľkom požiari sme, bohužiaľ, na druhom nadzemnom podlaží zaznamenali veľké statické poškodenie, bude tam tak nutná veľká investícia," priblížila hovorkyňa mesta.



Rodinný dom nad čerpacou stanicou postavili ešte koncom 19. storočia. Keďže ho vybudovali z tehál, nepripomína architektúru kamenných domov na druhej strane štátnej cesty. "Tieto stavby, ktoré majú viac ako 130 rokov, si vyžadujú stále väčšiu pozornosť a väčšie investície do ich údržby. Finančná situácia nám nedovoľuje dať ich do stopercentného stavu, preto poslanecký zbor postupne prehodnocuje tento majetok a vyhlasuje ho za prebytočný. Mesto následne vyhlasuje OVS," dodala Paulínyová.