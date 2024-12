Mesto Handlová prijalo rozpočet na budúci rok, pristúpi k šetreniu

Handlová 16. decembra (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, svoje celkové príjmy predpokladá na úrovni 20.112.659 eur, v rovnakej výške naplánovala i celkové výdavky. V budúcom roku pristúpi k šetreniu výdavkov, a to pre očakávané zvýšené náklady. Návrh rozpočtu na rok 2025 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v závere minulého týždňa.



Primátorka Silvia Grúberová priblížila, že aj keď rozpočet mesta na rok 2025 bude v znamení šetrenia, mesto plánuje projekty z fondov Európskej únie a do rozpočtu zahrnulo výdavky na projektové dokumentácie. "Sú tam i financie na kultúrne a spoločenské podujatia a bežné veci, o ktoré sa samospráva stará, kosbu, zimnú údržbu, opravy ciest, sociálnu sféru i školstvo," doplnila Grúberová.



Vzhľadom na nedostatočné financovanie samospráv primátorka považuje za nešťastné, že mesto nemôže definovať veľkú investičnú akciu. "Prakticky čakáme na vyhodnotenie rozpočtového roka 2024, aby sme zistili, koľko financií budeme mať v rezervnom fonde. Tieto vieme použiť na nevyhnutné opravy alebo pokiaľ ich bude niekoľko stoviek tisíc, vieme ich rozpustiť na investičné akcie," podotkla Grúberová.



Výdavková strana rozpočtu mesta je výrazne ovplyvnená v oblasti odmeňovania zamestnancov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a s tým zákonných sociálnych odvodov, skonštatovalo ďalej mesto v dôvodovej správe.



Radnica vo výdavkovej časti rozpočtu počíta i s navýšenými nákladmi na mestskú hromadnú dopravu či odpadové hospodárstvo, súčasne zavádza množstvový zber pre podnikateľov. "Stratégiou pri tvorbe rozpočtu na strane plánovaných výdavkov bolo zníženie nákladov oproti skutočnosti roku 2024 o desať percent pri zachovaní nevyhnutných potrieb z hľadiska plnenia v oblasti bezpečnosti, rutinnej štandardnej údržby a opráv vrátane ostatných služieb," doplnilo mesto. Rovnako pristúpilo k zníženiu výdavkov na podporu občianskych združení a športových klubov.



Samospráva v budúcoročnom rozpočte vyčlenila financie i na realizáciu autobusovej stanice v objeme 1,5 milióna eur, ďalších 1,3 milióna eur chce získať na rekonštrukciu elokovaného pracoviska materskej školy na Morovnianskej ceste.