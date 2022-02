Handlová chce zapojiť miestnych seniorov do používania aplikácie mesta

Handlová 18. februára (TASR) - Samospráva Handlovej chce zapojiť miestnych seniorov do používania mobilnej aplikácie mesta. Pripravila preto kampaň pod názvom "Stiahni apku, zapni dedka a babku!", v rámci ktorej im chce poskytnúť i tablety. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Dlhodobým zámerom samosprávy je preorientovať pozornosť obyvateľov na iný zdroj overených informácií a postupne znižovať náklady na tlačené periodikum, ako aj využívanie vysielania mestského rozhlasu do roku 2024. Ten by mali nahradiť stále viac využívané podcasty," načrtla Paulínyová.



Podľa anketových prieskumov, ktoré mesto robilo v predchádzajúcich rokoch, je hlavne staršia populácia stále orientovaná na získavanie informácií od mesta prostredníctvom tradičných médií, vysielania regionálnej televízie či počúvania pravidelného vysielania mestského rozhlasu. Počet obyvateľov nad 61 rokov tvorí v Handlovej 25,14 percenta.



"Kampaň je zameraná na všetkých obyvateľov Handlovej a upozorňuje taktiež na to, aby si obyvatelia overovali zdroje informácií a spozorneli, ak nevedia zistiť odkiaľ informácia prichádza," povedala primátorka Silvia Grúberová s tým, že mesto v rámci kampane plánuje rozdať obyvateľom i tablety.



Cieľom samosprávy podľa nej je, aby tablet s nainštalovanou aplikáciou slúžil na priamu komunikáciu s mestom. "Chceme, aby rodiny sociálne vzťahy pestovali vo svojom okolí, aby moderné technológie posilnili osobné rozhovory so susedom, blízkymi seniormi na témy, čo je nové v našom meste," priblížila.



Samospráva vyhlási v prvom polroku tohto roka i viacero súťaží na podporu kampane, v závere roka v rámci týždňa vzdelávania pripraví i seminár pre seniorov na zlepšenie zručností s prácou s novými technológiami, ktorého súčasťou bude predstavenie, ako zostať v bezpečí v online svete.