Handlová 16. apríla (TASR) - Mesto Handlová s príchodom jari začalo s údržbou trhoviska na Švermovej ulici. Obyvatelia i návštevníci mesta si tam už pár dní opäť môžu nakúpiť najmä zeleninu, sadenice či iný tovar. Mestský bytový podnik (MsBP) tiež pre záujemcov o predaj pripravil dražbu stolov, uskutoční sa v stredu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Záujemcovia si budú môcť vydražiť právo prednostného predaja na trhovisku na obdobie jedného roka. Dražba sa týka 12 predajných stolov v termíne od 1. mája do 30. apríla 2026. „Už v predchádzajúcich dňoch mohli na handlovskom trhovisku obyvatelia nakúpiť zeleninu a sadenice. Predajcovia z minuloročnej dražby majú predajné miesta vydražené do konca apríla,“ spomenula Paulínyová.



Konateľ MsBP Handlová Radoslav Iždinský informoval, že podnik už postupne začal s čistením priestoru trhoviska. „Aj keď si uvedomujeme, že podmienky nie sú ideálne a miesto by si zaslúžilo v budúcnosti viac pozornosti, vážime si, že trh stále žije. Vďaka predajcom, ktorí tam pravidelne ponúkajú ovocie, zeleninu, kvety a ďalšie domáce produkty, si toto miesto zachováva svoj zmysel a dušu,“ priblížil Iždinský. MsBP podľa neho verí, že tradícia mestského trhu bude pokračovať a postupne sa mu podarí vytvoriť dôstojnejšie a príjemnejšie prostredie pre všetkých.



Cieľom mestského podniku je, aby trhovisko pôsobilo upravene, bezpečne a príjemne pre predajcov aj návštevníkov. „Aj tento rok budeme zabezpečovať priebežnú údržbu a pravidelný dohľad v rozsahu, ktorý nám umožňuje rozpočet,“ ozrejmil Iždinský.



Správca trhoviska zároveň aktualizoval trhový poriadok, ktorý upravuje podmienky prevádzky mestskej tržnice, organizáciu predaja a práva a povinnosti predajcov a návštevníkov podľa aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia mesta. „Trhové dni a prevádzkové hodiny sú rozdelené na letné obdobie od apríla do októbra a zimné obdobie od novembra do marca. Trhovisko je otvorené od pondelka do soboty, v nedeľu a vo sviatky je zatvorené, pokiaľ správca alebo mesto nestanovia inak,“ dodala hovorkyňa mesta.