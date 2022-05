Mesto Handlová sa pripojilo k štrajkovej pohotovosti

Handlová 19. mája (TASR) - Mesto Handlová sa pripojilo k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vo štvrtok vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Reaguje tak na vládne návrhy, ktoré majú výrazne zasiahnuť do jeho rozpočtu. Vyčíslilo, že budúci rok pre ne môže prísť približne o 1,3 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Reálne hrozí, že samospráva od jesene tohto roku začne čeliť vážnym existenčným problémom. Podporujeme pomoc rodinám, ale nie tak, že položíme rozpočty miest a obcí tak, že zlikvidujeme stabilné služby a rozvoj území," uviedla primátorka Silvia Grúberová.



Okrem návrhu spôsobu zmeny daňového bonusu a s tým spojených výpadkov vo výške 618 miliónov eur, je podľa nej problémom aj energetická kríza, verejné obstarávania, zdražovanie stavebných prác a materiálov, pohonných látok a rôznych iných komodít.



Mestá majú podľa primátorky aj ťažkosti pri čerpaní eurofondov a pri pokračovaní v eurofondových projektoch. "Samosprávy musia financovať projekty z vlastných zdrojov, dofinancovávať prenesené kompetencie zo štátu bez toho, aby na ne štát dal mestám financie, a tiež celkovo kryť bežné výdavky, ktoré enormne stúpajú. Kritizujeme tiež dlhodobý prístup štátu k samosprávam, ktoré sú vylúčené z legislatívnych procesov. Štát si z nás robí bankomat," skonštatovala Grúberová.



ZMOS od štvrtka vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. K výzve sa pridalo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. K avizovanému štrajku sa plánuje pridať tiež Únia miest Slovenska.