Mesto Handlová sa stalo väčšinovým vlastníkom RTV Prievidza

Handlová 27. decembra (TASR) - Mesto Handlová sa stalo majoritným akcionárom Regionálnej televízie (RTV) Prievidza. Päťdesiatpercentný podiel za viac ako 10.000 eur odkúpilo od spoločnosti Priamos. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



O ponuke akcionára na kúpu jeho 50-percentného podielu rokovalo handlovské mestské zastupiteľstvo ešte v auguste tohto roka. Kúpu vtedy poslanci neodsúhlasili. Ponukou spoločnosti Priamos sa zaoberali i ďalší dvaja akcionári, mesto Prievidza a mesto Bojnice. Prievidza i Bojnice neschválili kúpu obchodného podielu, naopak, ponúkli na odpredaj svoje obchodné podiely ostatným spoločníkom. Spoločnosť Kinet-PD, ktorá je rovnako akcionárom v RTV Prievidza, na ponuku Priamos nereagovala. "V prípade, že by spoločníci záujem o odkúpenie podielu neprejavili, RTV Prievidza by išla do likvidácie," ozrejmila Paulínyová.



Kúpu podielu vo výške 50 percent odsúhlasili handlovskí mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní, a to za 10.122 eur, čo je po rokovaní nižšia suma, za akú chcel Priamos podiel predať.



Poslanci sa podľa primátorky Silvie Grúberovej zhodli s vedením mesta na názore, že je potrebné televízii pomôcť, aby udržala spravodajstvo. V Handlovej totiž podľa nej žije viac ako 3000 seniorov, ktorí nevedia používať internet ani sociálne siete a televízne vysielanie je pre nich dôležitým zdrojom informácií.



"Ďalšie fungovanie televízie bude závisieť od uzavretia novej spoločenskej zmluvy, ktorá by mala zabezpečiť nestrannosť televízie aj do budúcna," dodala Paulínyová.



Akcionárom regionálnej televízie boli v minulosti i Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré získali podiel v rámci vyrovnania dlhu za neuhradené dodávky tepla, podiel v akciovej spoločnosti RTV Prievidza mala i obec Lehota pod Vtáčnikom.