Mesto Handlová spustilo fontánu na námestí

Handlová 1. júna (TASR) - Fontánu na Námestí baníkov v Handlovej uviedlo mesto v stredu do prevádzky. Obyvatelia budú mať v prípade horúčav k dispozícii i vodnú hmlu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Vo fontáne je zakázané kúpanie a umývanie sa ľudí a zvierat, pranie a čistenie vecí, rovnako jej znečisťovanie vhadzovaním odpadkov a akýchkoľvek iných predmetov okrem mincí," upozornila Paulínyová.



Návštevníci námestia budú mať podľa nej k dispozícii aj vodnú hmlu, ktorá sa bude pri horúčavách spúšťať automaticky. "Vodná hmla slúži primárne na schladenie horúceho a suchého vzduchu, ale osviežiť vo vodnej hmle sa môžu aj návštevníci námestia. V prevádzke bude každý deň vo vyhradenom čase, dve hodiny doobeda a dve hodiny poobede," priblížila.



Po výluke, ktorá bola spôsobená šírením nového koronavírusu, môže verejnosť využiť aj pitnú fontánku pri detskom ihrisku, to samospráva ešte pred letom prekryla tieniacou plachtou.



"Na námestie sa sťahuje herňa Detského centra Malinkovo, ktoré bude svoje aktivity ponúkať každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 h na vyhradenom mieste až do 29. júla," dodala hovorkyňa mesta.