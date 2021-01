Mesto Handlová spustilo objednávkový systém na testovanie

Handlová 21. januára (TASR) - Handlovská radnica spustila vo štvrtok objednávkový systém na víkendové skríningové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Zároveň predĺžila čas testovania o dva dni na jednom z odberových miest, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.uviedla Paulínyová.Pripomenula, že pre objednávky na odbery pre mobilné odberové miesto zriadené v nemocnici platí iný objednávkový systém zverejnený na webovom sídle nemocnice.Radnica zároveň rozšírila testovanie o dva dni. Bude sa týkať odberového miesta v dome kultúry na Námestí baníkov, kde sa budú môcť obyvatelia dať otestovať bez objednávania aj 25. a 26. januára v čase od 15.00 h do 20.00 h.Skríningové testovanie bude v Handlovej v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) v čase od 8.00 h do 17.00 h v 12 odberových miestach s prestávkou od 12.00 h do 12.45 h. V Novej Lehote sa budú môcť obyvatelia otestovať len v sobotu, v Morovne len v nedeľu.dodala Paulínyová.Počas odberov zriadila radnica pre odberové miesta telefonický dispečing. Mesto bude informovať o prípadných čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle a na sociálnej sieti.Zoznamy odberových miest zverejnila samospráva tiež na plagátových plochách mesta. Predbežne má na oba dni celoplošného testovania dostatočný počet personálu zloženého zo zdravotníkov a dobrovoľníkov.