Handlová 15. apríla (TASR)- Mesto Handlová začalo s čistením komunikácií po zimnej sezóne. Čistiace stroje budú postupne prechádzať celým mestom, v prvej etape sa zamestnanci mestskej spoločnosť Hater-Handlová zamerali na chodníky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



K jarnému čisteniu komunikácií, ktoré zostali po zimnej sezóne znečistené posypovým materiálom, pristúpila samospráva v týchto dňoch. Umožnili jej to vhodné klimatické podmienky.



"Zamestnanci Hateru už najazdili viac ako 145 hodín, aby znížili prašnosť v meste. Zametacie vozidlá prejdú všetky cestné komunikácie centra aj okrajových častí nášho mesta," priblížila Paulínyová.



Mesto by podľa nej malo byť očistené od posypového materiálu do konca apríla, v týchto dňoch už pracovníci komunikácie iba dočisťujú a posypový materiál by mal už byť z mestských komunikácií preč.



"Hlavnú cestu I/9, teda ulice 29. augusta a Prievidzská, bude čistiť jej správca, ktorým je Slovenská správa ciest," pripomenula hovorkyňa mesta.