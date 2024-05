Mesto Handlová začalo s doručovaním daňových rozhodnutí

Handlová 8. mája (TASR) - Mesto Handlová začalo koncom apríla s doručovaním rozhodnutí, ktoré sa týkajú vyrubenia miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Spolu s rozhodnutiami zamestnanci úradu roznášajú do domácností i výzvy na uhradenie nedoplatkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Samospráva najskôr doručila rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku za komunálne odpady podnikateľom, právnickým osobám a obyvateľom, ktorí majú aktivované elektronické schránky na portáli slovensko.sk. S doručovaním rozhodnutí v papierovej podobe začali doručovatelia mestského úradu do domácností v týchto dňoch.



"Lehoty splatnosti miestnych daní nájdu obyvatelia v rozhodnutiach. Mesto ich žiada, aby prednostne využívali platbu elektronickou formou, a to prevodom na účet, prípadne si môžu naskenovať QR kód uvedený na rozhodnutí," uviedla Paulínyová. Úhradu je podľa nej možné vykonať aj na mestskom úrade v hotovosti pri platbách do 300 eur.



"Spolu s rozhodnutiami k miestnym daniam budú doručovatelia roznášať aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania," priblížila Paulínyová.



Celkovo mesto podľa nej spracováva viac ako 16.000 rozhodnutí o výške dane a poplatku a viac ako 2000 výziev na zaplatenie nedoplatkov. "Výška dane a výška poplatku je schválená v meste všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sú okrem toho uvedené tiež podmienky uplatnenia si prípadných úľav a ustanovení podmienok, za akých sa poskytujú," pripomenula hovorkyňa mesta.